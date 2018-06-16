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Tatil güzel başladı, kötü bitti

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Tatil güzel başladı, kötü bitti
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Niyazi ERGÜLEN

BTM Birinci Lig play off final maçında Vadili'yi mağlup ederek Birinci Lige yükselen Karşıyaka'da yönetim kurulu futbolcuları, Antalya tatili ile ödüllendirmişti.

Vikingen Resort SPA Hotel'de 5 günlük güzel bir tatil geçiren Karşıyaka futbolcuları, başarılarının ödülünün mutluluğunu yaşamışlardı. Ancak tatil dönüşü bazı Karşıyaka futbolcularının rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmaları futbolcular adına tatilin kötü tamamlanmasına neden oldu.

Bu arada kısa süre içerisinde iyileşerek sağlıklarına kavuşan futbolcular, geçtiğimiz günlerde şampiyonluk balosuna katılarak, bir kez daha başarılarını kutladılar.

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