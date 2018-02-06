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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası hakemleri açıklandı

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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası hakemleri açıklandı
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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda ikinci tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Bugün ve yarın oynanacak kupa karşılaşmalarının iki önemli maçından birini Utku Hamamcıoğlu diğerini ise Serkan Şimşek yönetecek.

Bugün

(Saat 14.00)

İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Lefke (Hakan Muhtaroğlu)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu-Hamitköy (Hüseyin Özkan)

Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Dumlupınar (Mehmet Malek)

Cihangir Stadı: Cihangir-Türk Ocağı (Turgay Misk)

Girne Mete Adanır Stadı: Küçük Kaymaklı-Ozanköy (Serkan Durmaz)

Alsancak M.H. Çağlar Stadı: Merit Alsancak Yeşilova-Yalova (Mehmet Sezener)

Saat 18.00

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Doğan Türk Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

8 Şubat Perşembe:

Saat 18.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-GAÜ Çetinkaya (Serkan Şimşek)

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