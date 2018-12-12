Süper Lig'de zirve kayıpsız

K-PET Süper Lig’in dibinde Gençler Birliği’nin kazanması, alt sıraları iyice karıştırırken, son 3 sıranın puanları eşitlendi. Binatlı ve Gençlik Gücü ise 10’ar puanda kaldılar
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka 11 golle öne geçerken, onu 10 golle John Okoli takip ediyor
Haftanın Takımı: Yenicami
Sakatlık ve cezalılardan dolayı özellikle defansta kadro kuramayacak duruma gelen Yenicami, Küçük Kaymaklı derbisine iyi hazırlanarak, deplasmanda kritik ve farklı bir galibiyet aldı
Haftanın Yıldızı: Hasan Piro (Merit Alsancak Yeşilova)
Merit Alsancak Yeşilova’nın son 5 haftadaki büyük çıkışındaki en büyük etkenlerden olan kaleci Hasan Piro, Girne Halk Evi karşısında da kurtarışlarıyla galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Salih SAKALLI (Gençler Birliği)
Salih Sakallı, göreve geldikten sonra toparladığı takımı Gençler Birliği’ni, birebir rakiplerinden Binatlı ile deplasmanda oynadıkları maça iyi motive ederek, ilk galibiyetin alınıp, umutların yeşermesini sağladı
Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Binatlı – Gençler Birliği)
Osman Özpaşa alt sıraları yakından ilgilendiren Binatlı – Gençler Birliği maçında pozisyonlara yakın olup, doğru kararlar üretti
Haftanın Kare Ası
Ali (GB)
Hüseyin (YAK)
İbrahim (DTB)
Kasım (Lefke)
Haftanın On Biri
Cem (DTB)
Ahmet Kara (GB)
Orhan (MTG)
Serhan (DTB)
Abbas (Çetinkaya)
Cenker (MAY)
Doğukan (TOL)
Candy (Lefke)
Billy (MAY)
Ebuka (YAK)
Faye (Çetinkaya)
K-Pet Süper Lig 12. hafta sonuçları şöyle:
MTG – BÜY 1 – 0
Çetinkaya - Gençlik Gücü 5 – 2
Merit A. Yeşilova – GHE 2 – 1
Küçük Kaymaklı - Yenicami 1 – 4
Binatlı - Gençler Birliği 1 – 2
Cihangir - Doğan Türk Birliği 0 – 2
Lefke – Gönyeli 2-0
Türk Ocağı – Esentepe, 1-0
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
12
|
10
|
1
|
1
|
29
|
12
|
17
|
31
|
2.
|
12
|
9
|
2
|
1
|
31
|
13
|
18
|
29
|
3.
|
12
|
7
|
0
|
5
|
24
|
15
|
9
|
21
|
4.
|
12
|
6
|
3
|
3
|
22
|
20
|
2
|
21
|
5.
|
12
|
6
|
2
|
4
|
24
|
15
|
9
|
20
|
6.
|
12
|
6
|
2
|
4
|
21
|
20
|
1
|
20
|
7.
|
12
|
6
|
1
|
5
|
23
|
19
|
4
|
19
|
8.
|
12
|
5
|
3
|
4
|
22
|
14
|
8
|
18
|
9.
|
12
|
5
|
3
|
4
|
21
|
21
|
0
|
18
|
10.
|
12
|
5
|
3
|
4
|
16
|
16
|
0
|
18
|
11.
|
12
|
2
|
7
|
3
|
12
|
22
|
-10
|
13
|
12.
|
12
|
2
|
4
|
6
|
22
|
30
|
-8
|
10
|
13.
|
12
|
3
|
1
|
8
|
14
|
24
|
-10
|
10
|
14.
|
12
|
2
|
1
|
9
|
16
|
25
|
-9
|
7
|
15.
|
12
|
2
|
1
|
9
|
9
|
24
|
-15
|
7
|
16.
|
12
|
1
|
4
|
7
|
12
|
28
|
-16
|
7
K-PET Süper Lig’de 13. haftanın programı şöyle:
14 Aralık Cuma (Saat 18:30)
MTG – Lefke, Dr Fazıl Küçük Stadı
15 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)
YAK – MAY, Atatürk Stadı
GHE – Çetinkaya, Mete Adanır Stadı
Gençler Birliği – Gönyeli, Cumhuriyet Stadı
16 Aralık Pazar (Saat 14:00)
Esentepe – Binatlı, Erdal Barut Stadı
DTB – Küçük Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı
GG – TOL, Şht Hüseyin Ruso Stadı
17 Aralık Pazartesi (Saat 18:30)
BÜY – Esentepe, Üner Berkalp Stadı