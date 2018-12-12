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Süper Lig'de zirve kayıpsız

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K-PET Süper Lig’de 12. hafta geride kalırken, maçlarını kazanan Mağusa Türk Gücü liderliğini, Yenicami ise takibini sürdürdü. Beraberliğin çıkmadığı haftada en çok goller Başkent derbilerinde atıldı

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Süper Lig'de zirve kayıpsız
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K-PET Süper Lig’in dibinde Gençler Birliği’nin kazanması, alt sıraları iyice karıştırırken, son 3 sıranın puanları eşitlendi. Binatlı ve Gençlik Gücü ise 10’ar puanda kaldılar

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka 11 golle öne geçerken, onu 10 golle John Okoli takip ediyor

Haftanın Takımı: Yenicami

Sakatlık ve cezalılardan dolayı özellikle defansta kadro kuramayacak duruma gelen Yenicami, Küçük Kaymaklı derbisine iyi hazırlanarak, deplasmanda kritik ve farklı bir galibiyet aldı

Haftanın Yıldızı: Hasan Piro (Merit Alsancak Yeşilova)

Merit Alsancak Yeşilova’nın son 5 haftadaki büyük çıkışındaki en büyük etkenlerden olan kaleci Hasan Piro, Girne Halk Evi karşısında da kurtarışlarıyla galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Salih SAKALLI (Gençler Birliği)

Salih Sakallı, göreve geldikten sonra toparladığı takımı Gençler Birliği’ni, birebir rakiplerinden Binatlı ile deplasmanda oynadıkları maça iyi motive ederek, ilk galibiyetin alınıp, umutların yeşermesini sağladı

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Binatlı – Gençler Birliği)

Osman Özpaşa alt sıraları yakından ilgilendiren Binatlı – Gençler Birliği maçında pozisyonlara yakın olup, doğru kararlar üretti

Haftanın Kare Ası

Ali (GB)

Hüseyin (YAK)

İbrahim  (DTB)

Kasım (Lefke)

Haftanın On Biri

Cem (DTB)

Ahmet Kara (GB)

Orhan (MTG)

Serhan (DTB)

Abbas (Çetinkaya)

Cenker (MAY)

Doğukan (TOL)

Candy (Lefke)

Billy (MAY)

Ebuka (YAK)

Faye (Çetinkaya)

K-Pet Süper Lig 12. hafta sonuçları şöyle:

MTG – BÜY                          1 – 0

Çetinkaya  - Gençlik Gücü    5 – 2

Merit A. Yeşilova – GHE      2 – 1

Küçük Kaymaklı - Yenicami             1 – 4

Binatlı - Gençler Birliği                     1 – 2

Cihangir - Doğan Türk Birliği            0 – 2

Lefke – Gönyeli         2-0                 

 Türk Ocağı – Esentepe, 1-0

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

12

10

1

1

29

12

17

31

2.

YENİCAMİ AK

12

9

2

1

31

13

18

29

3.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

12

7

0

5

24

15

9

21

4.

CİHANGİR GSK

12

6

3

3

22

20

2

21

5.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

12

6

2

4

24

15

9

20

6.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

12

6

2

4

21

20

1

20

7.

GÖNYELİ SK

12

6

1

5

23

19

4

19

8.

BAF ÜLKÜ YURDU

12

5

3

4

22

14

8

18

9.

LEFKE TSK

12

5

3

4

21

21

0

18

10.

ÇETİNKAYA TSK

12

5

3

4

16

16

0

18

11.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

12

2

7

3

12

22

-10

13

12.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

12

2

4

6

22

30

-8

10

13.

BİNATLI YSK

12

3

1

8

14

24

-10

10

14.

GİRNE HALK EVİ

12

2

1

9

16

25

-9

7

15.

ESENTEPE KKSK

12

2

1

9

9

24

-15

7

16.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

12

1

4

7

12

28

-16

7

K-PET Süper Lig’de 13. haftanın programı şöyle:

14 Aralık Cuma (Saat 18:30)

MTG – Lefke, Dr Fazıl Küçük Stadı

15 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)

YAK – MAY, Atatürk Stadı

GHE – Çetinkaya, Mete Adanır Stadı

Gençler Birliği – Gönyeli, Cumhuriyet Stadı

16 Aralık Pazar (Saat 14:00)

Esentepe – Binatlı, Erdal Barut Stadı

DTB – Küçük Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı

GG – TOL, Şht Hüseyin Ruso Stadı

17 Aralık Pazartesi (Saat 18:30)

BÜY – Esentepe, Üner Berkalp Stadı

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