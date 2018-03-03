Süleyman’ın inancı galibiyeti getirdi

Kaya Mehmetçik, Dumlupınar’ı, Mustafa İnanç’ın asistinde Süleyman Bayır’ın attığı güzel golle 1-0 mağlup ederek, kümede kalma adına hayati bir 3 puan aldı

K-Pet 1. Lig’de alt sıralardan puan mücadelesi veren Kaya Mehmetçik konuk ettiği Dumlupınar’ı Süleyman Bayır’ın attığı golle 1-0 mağlup ederek kritik 3 puanın sahibi oldu.

Üst sıraları hedefleyen rakibi karşısında gülen taraf olan Kaya Mehmetçik oldukça gergin başlayan karşılaşmanın 7. dakikasında öne geçti. Mustafa İnanç orta sahadan kazandığı topu sol çapraza Süleyman Bayır’ın önüne attı. Topla buluşan Süleyman Bayır’ın mükemmel vuruşunda top doksana giderken Kaya Mehmetçik karşılaşmada 1-0 öne geçti. Golden sonra karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde geçildi.

2. devre Dumlupınar’ın yoğun atakları ile geçmesine rağmen iyi kapanan rakibi karşısında gol bulamayan Dumlupınar mağlubiyete razı oldu. Kaya Mehmetçik maçı 1-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi olmasına rağmen düşme hattında kaldı. Dumlupunar ise play off hattı için ağır bir yara aldı.