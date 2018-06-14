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Şifo yuvaya döndü

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Dumlupınar yıllarca takımın alt yapısında görev yapan, geçtiğimiz sezon ise Mesarya'yı K-PET Birinci Lige çıkaran Mehmet Emin Zaim ile anlaştı

Şifo yuvaya döndü
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K-PET Birinci Lig'deki Mağusa temsilcisi Dumlupınar, yeni hocasını buldu. Geçtiğimiz sezon Evren Bahtıkara yönetiminde play off oynayan ancak Süper Lige yükselmeyi başaramayan Dumlupınar’da Evren Bahtıkara'nın göreve devam etmeyecek olması teknik adam değişikliğini beraberinde getirdi.

Sarı kırmızılılar, yıllarca alt yapısında görev yapan Mehmet Emin Zaim ile yeni sezon için anlaştı. Zaim, geçtiğimiz yıl Mesarya’da çok başarılı bir sezon geçirmiş ve Mesarya temsilcisi ile şampiyonluk sevinci yaşayarak takımı K-PET Birinci Lige çıkarmıştı. Genç çalıştırıcı, kısa bir sürenin ardından yuvaya dönerken, dün ise oyuncularıyla bir araya geldi.

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