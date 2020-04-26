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Seyitler: Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyoruz

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Sayıner Seyitler, liglerin başlamasına yönelik değerlendirmelerde bulunurken, “Gaziveren olarak Haziran ayı içerisinde BTM İkinci Ligin de başlamasını istiyoruz. Sahaya çıkmak için de sabırsızlanıyoruz.” açıklamasını yaptı

Seyitler: Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyoruz

İsmet KARAOSMAN

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı. BTM İkinci Ligin de başlama tarihi belirsizliğini korurken, BTM İkinci Lig kulüplerinden Gaziveren’inantrenörüSayıner Seyitler, liglerin başlamasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

SayınerSeyitler’in değerlendirmeleri şöyle:

“Biz Gaziveren olarak Haziran ayı içerisinde BTM İkinci Ligin de başlamasını istiyoruz. Kulüp olarak bu konuda birçok harcamamız oldu.

Köyde de yıllar sonra liglere dönmenin ayrı bir heyecanı vardır. Futbolcularımızda da ayrı bir heyecan vardır. Onların düşen motivasyonunu kısa sürede yerine getiririz.

Sahamız için ihaleye çıkıldığından dolayı bu sezon maçlarımızı Denizli Bilal İyigün Sahasında oynayacağız. Bu sahaya çıkmak için de sabırsızlanıyoruz.”

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