Sertoğlu, Karavezirler’e başarılar diledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Hasan Sertoğlu’nun KTFF Başkanlığı’na ilk seçildiği dönemde Yönetim Kurulu’nda aktif rol alan ve federasyonun gelişiminde büyük katkıları olan Ali Karavezirler’e resmi ziyaret gerçekleştiren Sertoğlu, Karavezirler’e çiçek takdim etti ve Karavezirler’e geçmişte KTFF için verdiği emekler için teşekkür etti. Ziyarette Sertoğlu’na; 1.Başkanvekili ve Dışilişkiler Sorumlusu Orçun Kamalı, Genel Sekreter Av. Enver Baturalp, Kulüpler Birliği Asbaşkanı Evren Mannaş ve Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Karataş eşlik etti.