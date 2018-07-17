Savaş ayrılmak istiyor

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Değirmenlik’te yaşanan belirsizlik, futbolcuları rahatsız ederken, deneyimli futbolcu Fehim Savaş Yılmaz, takımdan ayrılma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde takım arkadaşı Celal ile birlikte takımı hem antrene edip hem de futbol oynayarak takımın play out oynamadan ligde kalmasına büyük katkı koyan başarılı futbolcu Savaş, kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek.

Bonservisi elinde olan deneyimli orta saha futbolcusu, gelecek teklifler arasından en iyisini seçecek.