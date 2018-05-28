CONIFA 2018 Paddy Power Dünya Kupası’na hazırlanan KKTC Milli Takımı, Atatürk Stadı’nda son antrenmanını yaptı. Milli Takım kafilesi yarın sabah Londra’ya uçacak KTFF başkan vekili Orçun Kamalı, “Şampiyonluk için yola çıkacağız. Bunu başarmak için Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler’den maçlarımıza gelerek bizlere destek vermelerini istiyoruz” dedi

Necati KÜLAHLILAR

CONIFA 2018 Paddy Power Dünya Kupası’na yönelik olarak hazırlıklarını sürdüren KKTC Milli Takımı, dün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda son antrenmanını yapıp, şampiyona için hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman öncesinde basına poz veren Milli Takım, bugünü dinlenerek geçirip, yarın sabah 07:45’te İzmir üzerinden Londra’ya gidecek. "Futbol evine geliyor." sloganıyla, 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Londra'da düzenlenecek olan CONIFA 2018 Paddy Power Dünya Kupası için 23’ü futbolcu yaklaşık 40 kişiden oluşan kafile ile gidecek olan Milli Takım kafilemizin başkanlığını yürüten KTFF başkan vekili Orçun Kamalı, şampiyonaya yönelik açıklamalarda bulundu.

“EN İYİSİYİZ”

Orçun Kamalı’nın açıklamaları şöyle:

“CONIFA 2018 Paddy Power Dünya Kupası’na katılacak olan takımların tümünü tanıyoruz. Rakiplerimizin özelliklerini biliyoruz.

Şampiyona için çok iyi bir hazırlık devresi geçirdik. Şampiyonaya katılacak olan takımların içerisinde en iyisiz. Ülkemizden, Londra’ya, şampiyonluk için yola çıkacağız. Bunu başaracağımıza da inanıyorum.

Bunu başarmak için taraftar desteğine de ihtiyacımız olacak. Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler’den maçlarımıza gelerek bizlere destek vermelerini istiyoruz. Onlara tribüne gelip, ülkelerine destek olma çağrısı yapıyorum.”