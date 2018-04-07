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Şampiyon kupasına kavuştu

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U21 Bölgesel Doğu Grubu şampiyonu Dumlupınar U21 Takımı, şampiyonluk kupasını Dr Fazıl Küçük Stadı’nda taraftarının önünde aldı

Şampiyon kupasına kavuştu
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Özhan MONARGALI

2017-2018 U21 Doğu Bölgesi Lig’inde şampiyon, Hüseyin Eser’in antrenörlüğünü yaptığı Dumlupınar U21 Takımı olmuştu.

U21 Bölgesel Doğu Grubu şampiyonu Dumlupınar U21 Takımı, dün Esentepe’yi 3-1 mağlup ettiği maç sonunda şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. 2 maç fazlasıyla en yakın takipçisi Maraş U21 Takımı’na 12 puan fark yaparak şampiyonluğunu geçtiğimiz haftadan ilan etmiş olan Dumlupınar U21 Takımı, şampiyonluk kupasını Dr Fazıl Küçük Stadı’nda taraftarının önünde aldı. Şampiyon Dumlupınar U21 Takımı’na kupasını KTFF Yönetim Kurulu üyesi Hasan Akilhoca verdi. Maraş U21 Takımı ise ligi ikinci sırada tamamlayacak.

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