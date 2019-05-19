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Şampiyon Galatasaray

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Türk Telekom Arena’da Medipol Başakşehir’i 2-1 yenen Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılılar lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaştı

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Şampiyon Galatasaray
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Maça Başakşehir hızlı başladı. 18. Dakikada Bajic’in attığı golle öne geçen Başakşehir ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İlk yarıda golden sonra saha bir anda karışırken maçın 29. Dakikasında sakatlanan Emre Belözoğlu oyuna devam edemedi.

Galatasaray ikinci yarıya golle başladı. Feghouli’nin golüyle beraberliği yakalayan sarı kırmızılılar 55’te Belhanda ile bir gol daha buldu fakat bu gol VAR incelemesi sonucu geçerli sayılmadı. 62. Dakikada Onyekuru’un attığı gol VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

64’te ise Onyekuru’nun attığı golle Galatasaray 2-1 öne geçti. Maç boyunca saha kenarında yaşanan gerginlik ile beraber 81’de Fatih Terim, Hasan Şaş ve Başakşehir’den Orhan Ak Cüneyt Çakır tarafından tribüne gönderildi.

Maçta başka gol olmadı ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Galatasaray sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı kırmızılılar 69 puana yükseldi, Başakşehir ise 66 puanda kaldı.
LİGDE 22. KEZ ZİRVEDE

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 22. kez tekrarladı.

Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltti.

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