Rumlardan yine engel girişimi

Yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği, Kıbrıslı Rumların, KKTC Milli Futbol Takımı’nın Londra’da gerçekleştirecek olan CONIFA 2018 Paddy Power Dünya Kupası’na katılımını engellemek için aktif faaliyete giriştiğini bildirdi

Yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA) ve Birliğin KKTC Temsilciliği, İngiltere’de faaliyet gösteren Kıbrıslı Rumların çatı örgütü ‘İngiltere Ulusal Kıbrıslılar Federasyonu’nun, KKTC Milli Futbol Takımı’nın Londra’da gerçekleştirecek olan CONIFA 2018 Paddy Power Dünya Kupası’na katılımını engellemek için aktif faaliyete giriştiğini bildirdi ve bu girişimi kınadı.

ATCA KKTC Temsilcisi Kerem Hasan ve ATCA İngiltere Temsilcisi Mehmet Hüseyin tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 31 Mayıs -9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek CONIFA Dünya Kupasına KKTC Mili Futbol Takımının katılımını engellemek için, 4 Nisan’da ‘İngiltere Ulusal Kıbrıslılar Federasyonu’, İngiliz siyasiler ve Enfield Belediyesi’ne engelleme çabaları kapsamında çirkin ifadeler kullandıkları mektuplar yazdılar.

Durumu öğrenir öğrenmez ATCA’nın Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunu arayıp durumu bildirip gereken girişimlerin yapılmasını rica ettiği kaydedilen açıklamada, ATCA’nın İngiliz ve Enfield yetkililerine mektup yazarak Kıbrıs’ta iki halkın olduğu, bu örgütün Kıbrıs Türklerini temsil etmediği ve sporla siyasetin ayrı tutulması gerektiğinin hatırlattığı da yer aldı.

Enfield Belediyesine ait stadyumun, CONIFA tarafından özel olarak kiralandığı, Enfield Belediyesi ve KKTC Milli Futbol takımı arasında her hangi bir anlaşma yapılmadığı belirtilen açıklamada, Enfield Belediyesi’nin de hangi takımın yer alıp alamayacağı konusunda bir şart koşmadığı kaydedildi.

KKTC Milli Futbol Takımı’nın Enfield Belediyesi tarafından yasaklanması halinde CONIFA başta olmak üzere diğer takımların tazminat hakkının doğacağı belirtilen açıklamada, “Böylesi bir durumu İngiltere’deki ve özellikle Enfield Belediyesi sınırları içinde yaşayan on binlerce Kıbrıs Türkü şiddetle kınayıp eylemler yapacaktır” ifadeleri yer aldı.

İngiliz yetkilileriyle Enfiled Belediyesi’ne yazılan mektuplarda adada 1963-1974 yılları arasında yaşananların aktarıldığı kaydedilen açıklamada, Annan Planı referandumu ve yürütülen son müzakere süreciyle ilgili detaylar aktarıldığı da belirtildi.