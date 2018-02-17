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Robinho Sivasspor'u zafere taşıdı

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti

Robinho Sivasspor'u zafere taşıdı
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Ev sahibi Sivasspor'un gollerini 24. dakikada ve 82. dakikada Robinho, 90+1. dakikada Cyriac kaydetti. Robinho, son golün de asistini yapan isim oldu. Osmanlıspor'un gollerini ise 61. dakikada Sokol Cikalleshi ve 71. dakikada penaltıdan Musa Çağıran attı.

Bu sonucun ardından Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de puanı 34'e çıkarken, Osmanlıspor 19 puanda kaldı.

Demir Grup Sivasspor Süper Lig'de gelecke hafta deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Osmanlıspor ise 23. haftada sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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