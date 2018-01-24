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Riera, kramponları astı

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Bir dönem Galatasaray’da forma giymiş olan İspanyol oyuncu Albert Riera, futbolu bıraktığını açıkladı

Riera, kramponları astı
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Galatasaray’da 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında görev yapmış olan Albert Riera, yeşil sahalara veda etti. İspanyol futbolcu, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların yanı sıra, Avrupa’da Liverpool, Manchester City, Espanyol gibi kulüplerde forma giyen deneyimli kanat oyuncusu, futbolu bıraktığını kramponlarını astığı fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak duyurdu.
Son olarak Slovenya’da FC Koper takımının formasını terleten İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı veda açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Futbola veda etmek için doğru zaman. 2001 yılında bu yana beraber yürüdüğüm kulüplere ve taraftarlara teşekkür ederim. 17 yıldır birlikte olduğumuz için minnettarım ve gurur duyuyorum. Şimdi yeni adımım için sabırsızlanıyorum."

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