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Özer'in yeri Özer ile doldu

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Özer'in yeri Özer ile doldu
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Soydan SAKALLI

Başkent'in Süper Ligdeki temsilcilerinden Gençlik Gücü, takımdan ayrılan stoper Gökhan Özer'in yerini, Gökhan'ın yeğeni stoper Hacı Durdu Özer ile doldurdu.

BTM Liglerinde başarılı bir sezonu geride bırakan ve çifte şampiyonluk yaşayan Hacı Durdu Özer, artık Süper Ligde forma giyecek.

Önce Görneç ile BTM Birinci Ligde şampiyon olan Hacı Durdu Özer, daha sonra Yarköy ile BTM İkinci Ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Hacı Durdu, bonservisinin bulunduğu Vadili'den, kiralık olarak Gençlik Gücü'ne transfer oldu.

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