Ozanköy kampta bilenecek

İsa TABAK Ozanköy yeni transferleriyle güçlendirdiği kadrosuyla kampa girerek uyum sorununu aşmaya çalışacak. Kulüp başkanı Sami Otçuoğlu'nun da katılımıyla Karpaz'da Kaya Artemis Otel'de kampa giren Ozanköy ikinci devre hazırlıklarına burada devam edecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.