Ozanköy kampta bilenecek

İsa TABAK Ozanköy yeni transferleriyle güçlendirdiği kadrosuyla kampa girerek uyum sorununu aşmaya çalışacak. Kulüp başkanı Sami Otçuoğlu'nun da katılımıyla Karpaz'da Kaya Artemis Otel'de kampa giren Ozanköy ikinci devre hazırlıklarına burada devam edecek.