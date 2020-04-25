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Ömürlerini Binatlı’ya adadılar

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Ömürlerini Binatlı’ya adamış iki isim Fevzi Uçaner ve Özel Tahsin, başkanlıkları dönemlerinde Binatlı tarihinin en önemli başarılarına imza attılar

Ömürlerini Binatlı’ya adadılar

İsmet KARAOSMAN

Futbolumuza önemli katkılar yapmış ömürlerini Binatlı’ya adamış 2 isim Fevzi Uçaner ve Özel Tahsin, başkanlıkları dönemlerinde Binatlı’nın en önemli başarılarına imza attılar.
Fevzi Uçaner; uzun yıllar Binatlı’da futbol oynadıktan sonra 1975 yıllarından 2012 yılına kadar 32 yıl yöneticilik, 3 yıl kulüp başkanlığı yaptı.

Fevzi Uçaner kulüp başkanlığında, kulübün kazandığı en büyük 2 başarıdan biri olan Federasyon Kupası şampiyonluğunda kulüp başkanı olarak bu mutluluğu yaşadı.
Özel Tahsin; 1980 yılından 2003 yılına kadarki dönemde 18 yıl başkanlık ve bu süreçlerin dışında günümüze kadar 16 yıl yöneticilik görevi yaparken, yapmaya da devam etmektedir.

Kulübün kazandığı en büyük başarı olan Süper Lig şampiyonluğunda kulüp başkanı olarak bu mutluluğu yaşadı.
 

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