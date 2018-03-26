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Öğütçü’nün şampiyonluk gururu

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Hamitköy U21 Takımı’nı şampiyonluğa taşıyan antrenör Hamdi Öğütçü, şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulunurken, esas hedeflerinin disiplinli, bilinçli, centilmence futbol oynayan bir takım yaratıp, A Takıma sporcu yetiştirmek olduğu belirtti

Öğütçü’nün şampiyonluk gururu
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Hamitköy U21 Takımı, U21 Bölgesel Lig Batı Grubu’nda şampiyon olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun organize ettiği 2017 – 2018 sezonunun ilk şampiyonu olmuştu.

Hamdi Öğütçü’nün antrenörlüğünü, Özgür Özzeki’nin yardımcı antrenörlüğünü ve Teysir Tarazi’nin kaleci antrenörlüğünü yaptığı Hamitköy U21 Takımı’nı şampiyonluğa taşıyan antrenör Hamdi Öğütçü, şampiyonlukla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Hamitköy’de, Emir Miş başkanlığında kurduğumuz alt yapıdaki başarı, Evren Mannaş başkanlığında tavan yaptı. Ben şampiyonluğumuzda emeği geçen herkese, sponsorumuz Sabor Restorant’a ve direktörü Jose Paulo’ya, çok teşekkür ederim. Futbolcularımın tümünü de tebrik eder onlara da çok teşekkür ederim.

Aslında sezon başında bizim hedefimiz şampiyonluk değildi. Bunu da futbolcularıma aktardım. Esas hedefimiz, disiplinli, bilinçli, centilmence futbol oynayan bir takım yaratıp, A Takıma sporcu yetiştirmektir. Ama bunları yaptığımız takdirde başarının ve şampiyonluğun geleceğini ben biliyordum. Nitekim de düşündüğüm gibi oldu. Sezon boyunca doğruları yaparak şampiyonluğa ulaştık. Esas hedefimiz olan A Takıma sporcu yetiştirme konusunda da başarılıyız. Geçtiğimiz sezon 2 oyuncumuzu A Takıma verdik. Bu sezon sonunda da 2 oyuncumuzu A Takıma vereceğiz.”

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