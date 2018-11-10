Ocak, Karadağ’ın zirvesine tırmandı

Türk Ocağı, Karadağ deplasmanında Lefke’yi mağlup ederek üst sıralara tırmanışını sürdürdü. İki takımın da sıkıntılı çıktığı maçı kaybeden Lefke’nin düşüşü sürerken, mor beyazlılar tehlikeli bölgeye iyice yaklaştılar

YER: Lefke 16 Ağustos Stadı.

HAKEMLER: Serhan Şimşek-Yusuf Bakar-Hüseyin Özaşık.

LEFKE: M.Özeralp-Aykut-Kaan-Mehmet-Semih-Candy-Rahmi(Kasım dk.70)-Yakup-Allen-M.Deniz-Botangle

T.OCAĞI: Adnan-İsmet-Turgut-Mustafa-Mehmet(Mehmet Uçar dk.53)-Yakubu-Kaan(A.Can dk.53)-A.Coşkun-Tonbara(İlker dk. 83)-Doğukan-Akande

GOLLER: Dk. 57 Doğukan dk.67 Akande(T.OCAĞI)

K-PET Süper Lig’de Türk Ocağı, zorlu Lefke deplasmanından Doğukan ve Akande’nin golleri ile bu sezon 3 puan çıkaran ilk takım oldu. Kaleci Adnan ve Akande’nin yıldızlaştıkları maçtan galip ayrılan Türk Ocağı, çıkışını sürdürürken, Lefke’deki çöküş devam etti.

20. dakikada gelişen Lefke atağında Semih’in ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Adnan iki hamlede de olsa topa sahip oldu.

41. dakikadaki T.Ocağı atağında Yakubu’ya yapılan faul sonrasında T.Ocağı rakip ceza alanı dışında serbest vuruş kazandı. A.Coşkun’un kale önüne gönderdiği topu Aykut uzaklaştırdı.

49. dakikada Lefke’den Semih sol taraftan kale önüne yerden bir top kesti. Botangle defansı aşan topla arka tarafta boş pozisyonda buluşmasına rağmen çok kötü vurdu ve takımı adına mutlak bir golü kaçırmış oldu.

57. dakikada T.Ocağı öne geçti. Gelişen atakta Akande’nin pasında Doğukan topla ceza alanın girdikten sonra kalecinin yanından topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

60. dakikadaki Lefke atağında defansın uzaklaştıramadığı topa Allen yakın mesafeden kötü vurarak dışarı attı.

67. dakikada fark 2’ye çıktı. Orta alandan İsmet’in rakip ceza alanına gönderdiği yüksek topta kaleciden önce müdahale eden Akande topu ağlara yollayarak T.Ocağı’nı deplasmanda 2-0 öne geçirmiş oldu.

78. dakikadaki Lefke atağında Candy’nin ortasında Deniz altı pas içerisinden topu kalecinin üzerine vurarak takımı adına mutlak bir golü harcadı.

87. dakikada Lefke’den Kasım’ın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Adnan topu kornere attı.