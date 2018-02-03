Ocağı, Remzi tutuşturdu

Türk Ocağı, Gençlik Gücü’nü yeni transferi Remzi’nin golüyle mağlup ederek ikinci devredeki ilk galibiyetini aldı. Hakemlerden şikayetçi olan Gençlik Gücü ikinci devredeki ilk mağlubiyetini aldı

STAD: Mete Adanır.

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşici, Hakan Ünal.

TÜRK OCAĞI LİMASOL: Ali Karal, Ömer Gül, İsmet Düzce, Mustafa Avcı, Bilal Ceylan, James A. Obangha, Hascan Kızmaz, İlker Tek, Justice Amenyoglon (Doğukan Altuntaş), Remzi Betmezoğlu (Yunus E. İleli), Travis B. Boweno (Julius Wobay)..

GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak, Hakan Karacaoğlu, Ali Akbulut, Agit Altan (Sezgin Dağ), Ahmet Can Tokmak, Yusuf Palaz, Gökhan Özer, Uğur Sönmez (Orhan Çokbekler), Debola Daniel Ogun Seye (Özcan Saygı), Maiaya Bara Mamadou Lamine, Ndue Mujeci.

GOL: Dk:33 Remzi Betmezoğlu (TOL).

K-Pet Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Türk Ocağı ile Gençlik Gücü, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kapalı bir havada gerçekleşen ve hatırı sayılır taraftar kitlesinin izlediği karşılaşmada tempolu bir futbol oynandı.

Mücadele ev sahibi Türk Ocağı'nın 1-0 üstünlüğünde sonuçlandı.Türk Ocağı'na galibiyeti getiren tek golü 32. dakikada yeni transferi Remzi Betmezoğlu kaydetti. Bu galibiyetle Türk Ocağı 19'a yükseltirken, Gençlik Gücü 20 puanda kaldı.

Gençlik Gücü’nde, maçta Debola ile yerine giren Özcan Saygı maçta sakatlandılar. Debola’nın bileği şişerken, dizinden sakatlanan Özcan Saygı maçtan sonra hastaneye, Kolan British Hospital’e kaldırıldı. Özcan’ın diz çapraz bağlarının koptuğu tahmin edilirken, kesin sonuç tetkiklerden sonra belli olacak.