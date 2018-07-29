Nersin, Düzkaya'da

Esentepe'nin, K-PET Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan futbolcusu Nersin Osman, takımdan ayrıldı. Serbest transfer hakkı bulunan Nersin, bu hakkıni K-PET Birinci Lig' in yeni ekibi Düzkaya'dan yana kullanarak bu takıma transfer oldu.