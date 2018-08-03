MTG, Peter’i resmileştirdi

K-Pet Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Mağusa Türk Gücü, sezon öncesi yaptığı transferlerle adeta rakiplerine göz dağı veriyor.
Sezona şampiyonluk parolası ile giren Mağusa ekibi Mağusa Türk Gücü, geçtiğimiz sezon Binatlı’da başarılı bir performans sergileyerek adından söz ettiren forvet Peter Ebimobowei’yi idmanlarda denedikten sonar resmi imzayı attırdı.
Sezon öncesi kadrosuna Şenol Şoför, Mehmet Erol, Yusuf Yontar, Ufuk Şimşek, Orhan Kalaycı, Uğur Gök gibi önemli isimleri katan sarı yeşilliler, Binatlı’dan Peter’i de kadrosuna katarak gücüne güç kattı.