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Mormenekşe’ye kaktı koyanlara, teşekkür plaketi

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Mormenekşe’ye kaktı koyanlara, teşekkür plaketi
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K-PET Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, kulübe katkı koyan kurum ve kuruluşlara teşekkür ziyaretlerinde bulunuyor.

Bu bağlamda kulübün altyapısına forma yardımı yapan Şerman Construction’a ziyaret eden yönetim, şirket genel müdürü Tolga Yavuz’a teşekkür plaketi sundu.

Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Tünsay başta Şerman Construction direktörü Süleyman Öztürk ve şirket müdürü Tolga Yavuz’a kulübe yaptığı katkılar için teşekkür ederken, şirket genel müdürü Tolga Yavuz ise özelde Mormenekşe Gençler Birliği Spor kulübüne genelde ise ülke sporuna katkı yapmaya devam edeceklerini belirtti.

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