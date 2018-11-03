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Mormenekşe son nefeste

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K-PET 1.ligde üst sıralarda iddialı olmak isteyen Mormenekşe konuk ettiği Düzkaya’yı 3-2 mağlup ederek ligdeki 3.galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Düzkaya 2-1 öne geçerken Mormenekşe son dakikalarda bulduğu iki golle sahadan 3 puan ile ayrıldı

Mormenekşe son nefeste
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Stat:Cemal Balses

Hakemler:Osman Küçük,Sakir Azizoğlu,Mehmet Ekşici

Mormenekşe:Hamit,Fevzi,Fetin,Nasuh,Rıdvan,Mehmet,Emre,Asilkan,Emre Kuvvetlişahin,Ali,Şefki

Düzkaya:Yunus,Okan,,Hasan,Nesrin,Resul,Serkan,Bilal,Sedat,Mustafa,Süleyman,İbrahim

Goller:37.DK Şefki 79.DK Can 86.DK Ali(Mormenekşe) 4.DK Süleyman,51,Hasan (Düzkaya)

Karşılaşmaya hızlı başlayan Düzkaya takımı 4’üncü dakikada Süleyman’ın golü ile 1-0 öne geçti.Karşılıklı ataklar devam ederken 37.dakikada Şefki skoru 1-1’e getirerek ilk devre’nin skorunu belirledi.İkinci devre’ye yine hızlı başlayan Düzkaya takımı olurken 51.dakikada Hasan’ın attığı golle skoru 2-1’e çıkardı.Son yarım saatlık bölümde ataklarını sıklaştıran Mormenekşe 79’uncu dakikada Can’ın golü ile skoru 2-2 eşitliğe getirdi.Beraberliği yakalayan Mormenekşe galibiyet için büyük çaba sarf ederken 86.dakikada Ali’nin golü ile skoru 3-2’ye getirdi.Kalan bölümde başka gol olmazken Mormenekşe sahadan galibiyet ile ayrılarak puanını 10’a yükseltirken Düzkaya haftayı 12 puan ile tamamladı.

4.DK Gelişen Düzkaya atağında savunmanın arasına atılan pasa iyi bir koşu yapan Süleyman topu fileler ile buluşturarak Düzkaya’yı 1-0 öne geçirdi.

39.Dk Emre’nin ara pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Şefki skoru 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın ilk devre’si 1-1 eşitlikle tamamlandı.

51.Dk Gelişen Düzkaya atağında sağ kanattan yapılan ortaya iyi bir vuruş yapan Hasan takımını yeniden 2-1 öne geçirdi.

79.Dk Ceza alanı dışında topa mükemmel bir vuruş yapan Can skoru 2-2’ye getirdi.

86.Dk Mormenekşe atağında topu filelere gönderen Ali İmam skoru 3-2’ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmazken Mormenekşe son dakika buldupu golle sahadan 3 puan ile ayrılmayı başardı.

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