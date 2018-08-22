Mesarya U21, Binboğa'ya emanet

Güçlü bir alt yapıya sahip olan Mesarya'da U21 Takımı yeni sezona, Alpay Binboğa yönetiminde hazırlanacak. Mesarya yönetim kurulu, Alpay Binboğa ile yeni sezon için anlaşarak, camianın içinden bir teknik adamı göreve getirdi.
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