Maraş istedi ve aldı

Maraş, geriye düştüğü maçta Hamitköy’ü özellikle ikinci devredeki istekli futboluyla mağlup ederken, Hasan Özçelik galibiyette ön plana çıkan isim oldu. İkinci devrede oyundan düşen Hamitköy, bu devredeki ilk mağlubiyetini aldı

Yer: Maraş Stadı

Hakemler: Serdar Bilgimer, Hakan Ünal, Mehmet Ekşici

Maraş: Volkan, Baki, Mustafa, Eren, Ramazan, Sedat, Hamit(Emre), Gökhan(Çağlar), Hasan(Gökhan Demir), Hasan Özçelik, Orhan

Hamitköy: Kemal, Salih, Onur, Umut, Friday, Hüseyin, Ender, Hakan(Mehmet), Hasan(Mahmut), Özgür, Toykan

K-PET Birinci Lig’de üst sıraları hedefleyen maçta Maraş, geriye düştüğü maçta Hamitköy’ü mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken, sıralamada da rakibini geride bıraktı. Hamitköy, Ragıp, Tufan ve Onucan’dan eksik çıktığı maçtan puan çıkaramadı.

Maça rüzgarı da arkasına alan Maraş hızlı ataklarda etkili olmaya çalışırken, Hamitköy organize ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Her 2 takım da uzun süre net gol pozisyon üretemezken, 35. Dakikada gelişen Hamitköy kontra atağında Hakan’ın pasına hareketlenen Özgür, kalesini terk eden kaleci Volkan’ı vücut hareketiyle yanıltırken, Volkan’ın altından geçen topu Özgür sol çaprazdan plase bir vuruşla filelere gönderdi. 0-1

İkinci devreye Maraş oldukça istekli başlarken, özellikle sahada basmadık yer bırakmayan Hasan Özçelik ile Hamitköy’ü bunalttı. Rüzgarın durması ile bu avantajını kullanamayan Hamitköy ise bu devrede zaman Özgür ile bulduğu pozisyonlar haricinde varlık gösteremedi.

Dk 54 Gökhan’ın sağdan ortasında Hasan arka direkte kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-1

Dk 60 Gökhan’ın uzak mesafeden güzel şutunu kaleci Kemal mükemmel çıkardı. Kornerden gelen topa Mustafa’nın vuruşu az farkla dışarı gitti.

Dk 62 Mahmut’un pasına hareketlenen Özgür’ün şutunu kaleci Volkan çıkardı.

Dk 82 Onur’un arkasına sarkan Emre, sağ çaprazdan sert bir şutla skoru belirleyen golü attı. 2-1

Centilmence başlayıp, saha içerisinde centilmence tamamlanan maç sonrasında maç boyu tribünlerden kötü sözler sarf eden bir Maraş taraftarının Hamitköy soyunma odasına girmek istemesi üzerine yaşanan gerginlik, polisin zamanında müdahalesiyle son buldu.