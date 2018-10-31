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Mağusa’da dostluk rüzgarları esti

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Mağusa Masterleri – NEA Salamina Masterleri, dün akşam Dr Fazıl Küçük Stadı’nda dostluk maçı oynadılar. Maçı Mağusa Masterleri, 6-4 kazandı

Mağusa’da dostluk rüzgarları esti
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Özhan MONARGALI

Futbolumuzun önemli kulüplerinden Mağusa Türk Gücü ile Güney Kıbrıs 1. Lig kulübü NEA Salamani’nın, Nisan ayında Pile’de gerçekleştirecekleri büyük organizasyon öncesinde, her 2 kulübün master takımları, dün akşam Dr Fazıl Küçük Stadı’nda dostluk maçı oynadılar.

Futbolseverlerin de ilgi gösterdikleri Mağusa Masterleri – NEA Salamina Masterleri arasında maçın ilk devresini, Mağusa Masterleri 6-1 önde tamamladı. Kaptanlığını Tanju Üngör’ün yaptığı Mağusa Masterleri ikinci devrede, daha çok yedek futbolcularına şans tanırken, NEA Salamina Masterleri farkı 2’ye kadar indirirlerken maç, 6-4 sona erdi.

Maçtan sonra her 2 takımın futbolcuları Dumlupınar Spor Kulübü tesislerindeki Dumlupınar Restorant’ta, akşam yemeği yediler.

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