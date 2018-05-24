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Londra’da milli heyecan

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Londra’da KKTC Milli Takımı’nın 30 Mayıs Çarşamba günü İngiltere’ye gidecek olmasının heyecanı yaşanırken, LTTFF maç biletlerini satışa sundu. Milli Takımımızın maçlarını oynayacağı Enfield Town Stadı’nın sahibi Enfield Town kulübünün Kulüp Müdürü Ramadan İsmail ise Londra’daki Kıbrıslı Türkler’e, “Ülkenizi desteklemek ve bayrağınızı dalgalandırmak için biletlerinizi alınız” çağrısı yaptı

Londra’da milli heyecan
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Londra’da yapılacak tanınmamış Ülkeler Dünya Futbol Şampiyonası (CONIFA)’na katılacak KKTC Milli Takımı’nın 30 Mayıs Çarşamba günü İngiltere’ye gidecek olmasının heyecanı yaşanıyor.

Daha önceki şampiyonalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri çeken KKTC Milli Takımı’nın şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını devam ediyor. Milli Takımımız, ilk maçını 31 Mayıs Perşembe günü Enfield Town Kulübü’nün Stadı Donkey Lane’de oynayacak.

KKTC Milli Takımı, Londra’ya geldiği gün öğleden sonra maçın oynanacağı statta bir antrenman yapacak. Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Başkanı Kemal Soyer, maçın biletlerinin kendileri tarafından da satışa sunulduğunu söyledi. Maçlarla ilgili bilet almak isteyenlerin Federasyon Sekreteri Soner Mustafa’yı (07721 887156) numaralı telefondan arayabileceklerini kaydetti.

Enfield Town Kulüp Müdürü Ramadan İsmail de, WFC 2018 Tickets conifa.org’a giriş yapılabileceğini ifade etti. Ramadan İsmail, yayınladığı mesajda, şunları söyledi:

“Dünyadaki tüm Kıbrıslı Türkler. Bu yaz sizin KKTC Futbol Milli Takımınız Dünya Kupası’nı oynamak için Londra’ya geliyor.Takımınızı, renginizi, oyuncularınızı, ülkenizi desteklemek ve bayrağınızı dalgalandırmak için biletlerinizi alınız.”

2018 CONIFA Dünya Kupası Grupları şöyle:

1.Grup: Barawa, Ellan Vannin, Tamil Eelam, Cascadia

2.Grup: KKTC, Abazya, Felvidek, Tibet

3.Grup: Padanya, Sekelistan, Kiribati, Matabeleland

4.Grup: Panjab, United Koreans, Western Armenia, Kabylia

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