banner255
Garga inadı
Garga inadı
12 0
Emekçi Kadınlar Panayırı Girne'de yapıldı
Emekçi Kadınlar Panayırı Girne'de yapıldı
5 0
 
Kaymaklı puanı kaptı, kaçtı
Kaymaklı puanı kaptı, kaçtı
102 0
"Kıbrıslı Türk gençler hem ülkesine hem de kültürüne sahip çıkıyor"
15 0
Otomotiv devi Volvo'dan çok tartışılacak teknoloji
Otomotiv devi Volvo'dan çok tartışılacak teknoloji
20 0
Doğa dostu Kıbrıslı Türk profesör hayatını kaybetti
Doğa dostu Kıbrıslı Türk profesör hayatını kaybetti
665 0
Dikkatsizliği canına mal oluyordu
Dikkatsizliği canına mal oluyordu
386 0
banner82

Lefke’den, Girne çıkarması

banner27

Ligde iki hafta sonra kazanan Lefke, sıralamada bir basamak yükseldi. Ahmet Dedekorkut yönetiminde de kötü gidişini durduramayan Türk Ocağı’nın, play out hattı ile puan farkı 3’e indi

banner262
Lefke’den, Girne çıkarması
banner267

Hakemler: Mustafa Öztugay, Şakir Azizoğlu, İsmail Egeli

Türk Ocağı: Adnan, İlker (Mehmet Aylanç), Mehmet Uçar, Bilal, Turgut ,Doğukan ,Malik ,Remzi ,Akande (Tonbara), Ahmetcan (Deniz) ,Ahmet Coşkun

Lefke: Mehmet Özeralp ,Mustafa, Yakup ,Kaan ,Aykut ,Candy (Tuncay) Yusuf (Semih) ,Ali ,Bidemi ,Yılmaz ,Kasım Tağman (Emeka)

Goller: Dk.4 Akande (TOL), Dk.24 ve 49 Candy, Dk.87 Emeka (Lefke)

K-PET Süper Ligde üst sıralardan uzaklaşmak istemeyen Lefke, Kasım'ın 2 asist, Candy'nin 2 golle yıldızlaştığı Türk Ocağı deplasmanında, geriye düştüğü maçı kazandı. Lefke'nin diğer golünü Emeka kaydetti. Akande'nin golü ile öne geçen Türk Ocağı, bu futbolcunun sakatlanması sonrasında oyundan da düşerek maçı kaybetti.

K-Pet Süper Lig’in 23’üncü haftasında Türk Ocağı ile Lefke Mete Adanır Stadı’nda karşılaştılar. Karşılaşmayı konuk Lefke 3-1’lik skorla kazandı. Lefke’yi ligde iki hafta sonra galip getiren galibiyet gollerini Candy (2) ve Emeka’dan geldi. Türk Ocağı’nın tek

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.