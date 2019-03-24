Lefke’den, Girne çıkarması

Ligde iki hafta sonra kazanan Lefke, sıralamada bir basamak yükseldi. Ahmet Dedekorkut yönetiminde de kötü gidişini durduramayan Türk Ocağı’nın, play out hattı ile puan farkı 3’e indi

Hakemler: Mustafa Öztugay, Şakir Azizoğlu, İsmail Egeli Türk Ocağı: Adnan, İlker (Mehmet Aylanç), Mehmet Uçar, Bilal, Turgut ,Doğukan ,Malik ,Remzi ,Akande (Tonbara), Ahmetcan (Deniz) ,Ahmet Coşkun Lefke: Mehmet Özeralp ,Mustafa, Yakup ,Kaan ,Aykut ,Candy (Tuncay) Yusuf (Semih) ,Ali ,Bidemi ,Yılmaz ,Kasım Tağman (Emeka) Goller: Dk.4 Akande (TOL), Dk.24 ve 49 Candy, Dk.87 Emeka (Lefke) K-PET Süper Ligde üst sıralardan uzaklaşmak istemeyen Lefke, Kasım'ın 2 asist, Candy'nin 2 golle yıldızlaştığı Türk Ocağı deplasmanında, geriye düştüğü maçı kazandı. Lefke'nin diğer golünü Emeka kaydetti. Akande'nin golü ile öne geçen Türk Ocağı, bu futbolcunun sakatlanması sonrasında oyundan da düşerek maçı kaybetti. K-Pet Süper Lig’in 23’üncü haftasında Türk Ocağı ile Lefke Mete Adanır Stadı’nda karşılaştılar. Karşılaşmayı konuk Lefke 3-1’lik skorla kazandı. Lefke’yi ligde iki hafta sonra galip getiren galibiyet gollerini Candy (2) ve Emeka’dan geldi. Türk Ocağı’nın tek