Latif , Değirmenlik’le anlaştı

K-PET Birinci Lig’de ikinci devre hazırlıklarını sürdüren Hamitköy, kadroda revizyona giderken, bazı futbolcuları ile yollarını ayırdı.

Sezonun ilk devresinde yaşadığı sakatlık sonrasında devrenin son haftalarında yeniden takıma katılan sol kanat futbolcusu Latif Emiroğluları ile yollarını ayıran Hamitköy, futbolcuya bonservisini de verdi. Kulübü ile dostça yıllarını ayıran Latif Emiroğluları, yine 1. Lig ekiplerinden Değirmenlik’le anlaştı.

Bu arada Hamitköy, deneyimli defans futbolcusu Hasan Sarıoğlu ile de daha önce yollarını ayırmıştı.