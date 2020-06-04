Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda yarı final kuraları çekildi.

Mağusa Türk Gücü, Yenicami AK, Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı Limasol takımlarının katıldığı kura çekimi az önce yapıldı.

Kupa maçları Ligin 29. Hafta maçlarından sonra oynanacak ve Yenicami maçını gece oynayacak. Mağusa Türk Gücü yönetimi ise yaptığı kısa bir görüşme sonrasında maçı gece oynama kararı aldı.

Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oldu:

Mağusa Türk Gücü - Doğan Türk Birliği

Yenicami - Türk Ocağı