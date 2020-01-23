"Kulüpler gençliği ayakta tutan direktirler"

MHK Kış Hakem Semineri’nde önemli açıklamalar yapan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, futbol kulüplerinin ülke gençliğini ayakta tutan direk olduğunu ifade eti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından organize edilen MHK Kış Hakem Semineri’nin açılışı dün gerçekleşti.

Açılışta gündeme dair önemli açıklamalar yapan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, futbol kulüplerinin ülke gençliğini ayakta tutan direk olduğunu ifade ederek, “Her köyde kahve yoktur, ancak her köyde futbol kulübü vardır. Biz bu kulüplere gözümüz gibi bakmamız lazım. Bana zaman zaman kulüpleri çok koruduğumu söylerler. Evet doğrudur, çünkü bu kulüpler olmazsa futbol da olmaz, gençlik de olmaz.”diye konuştu.

Girne Pasha Hotel’de gerçekleşen seminere KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yanı sıra; Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, KTFF 1.Başkanvekili Orçun Kamalı, KTFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçaba, Genel Sekreter Av. Enver Baturalp, KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir, Türkiye Futbol Federasyonu MHK Üyesi Hamza Işın, MHK Eğitimcisi Sürhat Müniroğlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı ve TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı da katıldı.

Açılışta; Sadık Özbilgehan, Mehmet Özbilgehan, Abdurrahman Arıcı ve Hasan Sertoğlu konuşma yaptılar.

Sertoğlu: “Toplumun en güvenilir ve en büyük kuruluşuyuz”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, konuşmasında önemli noktalara parmak basarken, “Sezonlar çok çabuk geçiyor. 10 yıl önce hakemlik yapanlar hakemliği bıraktı, 10 yıl önce hakem olmayanlar şimdi üst liglerde güzel performanslar sergiliyor.”dedi.

Sertoğlu, KTFF’yi hep birlikte korumamız gerektiğini ifade ederek, KTFF’nin yara aldığı dönemlerde büyük sıkıntılar yaşadığını ifade ederek 2010 yılı öncesindeki durumu hatırlattı. Gazete bayisinin parasını alamadığı için KTFF’ye gazete gelmediği günlerin yaşandığını kaydeden Sertoğlu, “Hakemler paralarını alamazdı. O dönem toplumun gözüne KTFF birilerinin gelip para çaldığı, çok kötü bir kurum imajı içindeydi.”dedi. Kendilerinin göreve gelir gelmez ciddi ve radikal kararlar aldıklarını ve kısa sürede bu sorunların düzeldiğine vurgu yapan Sertoğlu, “Şu anda toplumun en güvenilir ve en büyük sivil toplum kuruluşu KTFF’dir. Bunu hep birlikte başardık.”diye konuştu.

“Ülke gençliğini ayakta tutan futbol kulüpleridir”

Sertoğlu konuşmasının devamında, “Futbol kulüpleri ülke gençliğini ayakta tutanlardır. Her köyde kahve yoktur ama futbol kulübü vardır. Onlara gözümüz gibi bakmamız lazım. Bazen kulüpleri çok koruduğumu söylerler, evet doğrudur. Çünkü kulüpler olmazsa futbol da olmaz, gençlik de olmaz.”dedi.

“Kadın hakemimize birileri birşeyler söyledi, önünü kesti, ömür boyu men ettik”

Kendileri göreve gelmeden önce ne kadar çok hakem darbının olduğunu hatırlatan Sertoğlu, bu sayının kendileri döneminde ne kadar azaldığının ortada olduğunu, kendilerinin bu konularda caydırıcı cezalar verdiklerini ve bu olayların önüne geçtiklerini söyledi.

Sertoğlu konuşmasında, “Abdurrahman Arıcı kadın hakemlere vurgu yaptı. Bizim kadın hakemimiz Emine Yarkın’a birileri bir şey söyledi. Maçtan sonra önünü kesmeye çalıştı, ömür boyu men cezası verdik.”diye konuşurken, “Bizden önce böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Biz sizi gerektiği yerde koruruz, ama kulüplerin de korunması lazım. Bizim kulüplerimiz dünyadaki kulüpler gibi değildir.”dedi.

“Küçük paralarla ülke gençliğini ayakta tutmaya çalışıyoruz”

Mevcut hükümete 8,5 Milyon TL’lik katkı için teşekkür eden Sertoğlu, kendilerinin bunu kulüplere katkı olarak verdiğini ve 2020 bütçesinde en büyük artışı aldıklarını ifade etti.

Söz konusu parayı 32 kulübe başarı oranlarına göre dağıttıklarını ifade eden Sertoğlu, “Bu küçük paralarla ülkedeki tüm gençliği ayakta tutmaya çalışıyoruz.”dedi.

“Hakemliğin ruhunda hata vardır”

İlk yarıda kayda değer hatalar olmadığının söylendiğini ama kendine göre bunun doğru olmadığını ifade eden Sertoğlu, “Bana göre oldu. Ama kabul edilebilir seviyede hatalardı bunlar. Futbol hakemliğinde o gün kendinde olmayabilirsin, hata yapabilirsin. Hakemliğin ruhunda her zaman hata vardır, önemli olan art niyet olmamasıdır.”dedi.

“Kim şampiyon olacaksa, kim küme düşecekse hakkıyla olsun”

Normal sezonun ilk devresini bitirdiklerini ve şikayetinin olmadığını aktaran KTFF Başkanı, “Hiç şikayetim yok, gayet güzel, centilmence bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı iki çok önemli maç ile başlayacak. Yıllardan sonra Cuma akşamına iki maç koyduk. Çıkıp maçlarımızı dört dörtlük oynatalım. Kim şampiyon olacaksa, kim küme düşecekse kendi hakkıyla olsun.

Biz her zaman hakemlerimizin yanındayız.”dedi. Sertoğlu, tüm hakemleri kardeşi gibi sevdiğini ifade ederek, “Aramızda hiç başkan-hakem ilişkisi olmadı. Bu ilişkilerimiz sonuna kadar devam edecek.”diyerek sözlerini noktaladı.