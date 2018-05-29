KTÖS turnuvasında şampiyon Solidarity

KTÖS tarafından, 50. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvası tamamlanırken şampiyon Solidarity takımı oldu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından, 50. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvası geçtiğimiz akşam Yusuf Kaptan Sahası’nda oynanan maçlarla tamamlandı.

KTÖS ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi LTD. işbirliğinde düzenlenen ve üyeler arasındaki kaynaşmayı ve dayanışmayı artırmayı da hedefleyen futbol şölenine, 5 bölgeden öğretmenlerin oluşturduğu takımlar katıldı. Solidarity, 23 Nisan Sönmüş Stars, Akademi Power, Seferoğluları ve Brothers takımlarının katıldığı turnuvan sonunda Solidarity(Dayanışma), takımı şampiyon oldu.

KTFF’ye bağlı hakemlerin yönettiği turnuvada dostça ve centilmence geçerken, ikincilik Seferoğluları’nın, üçüncülük Brothers’ın oldu. Turnuvada Akademi Power dördüncü, 23 Nisan Sönmüş Stars beşinci geldi. Turnuvanın gol kralı ise Solidarity takımının golcüsü İsmet Ünlüsoyer oldu.