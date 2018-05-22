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Kök GG’li geliyor

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Kök GG’li geliyor
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Futbolumuzun köklü kulüplerinden Gençlik Gücü’nün alt yapısında futbol eğitimi almaya başlayan Rüzgar Söğüt Bıçakçıoğlu, amcaları olan Gençlik Gücü’nün eski futbolcuları Abdullah ve Murat Bıçakçıoğlu’nun izinden gidiyor.

Dedesi Çetinkaya’nın eski ünlü futbolcularından Mehmet Söğüt Bıçakçıoğlu'nun torunu olan minik Rüzgar, sporcu bir aileden geliyor.

KKTC eski milli hentbolcularından Ali Bıçakcıoğlu ile Türkiye hentbol milli takımı eski oyuncularından Türkan Bıçakçıoğlu'nun oğlu olan Rüzgar Söğüt Bıçakcıoğlu, ileride Gençlik Gücü’nün önemli futbolcuları arasına ismini yazdırmayı hedefliyor.

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