Kenan Özer attı, Ankaragücü kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında ligin yeni ekipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ankaragücü 90. dakikada Kenan Özer'in golüyle 1-0 kazandı.

Ankaragücü'nde Bakary Kone 8. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 10'a yükseltirken, Spor Toto Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 puanda kaldı.

İlk Yarı

8. dakikada orta alanın sağ ön tarafında topla buluşan Emrah Başsan, Kone'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile pozisyonu inceleyen Serkan Çınar, Kone'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın çizgiye inerek yaptığı ortada, Munsy topa dokunamadı ve meşin yuvarlağı Erdem Özgenç uzaklaştırdı.

27. dakikada İbrahim Akdağ'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu ön direkte Pinto uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu ceza alanı çizgisi üzerinde önünde bulan Egemen Korkmaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. İbrahim Akdağ'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortada topu Özer Hurmacı altıpas içinde indirdi. Munsy'nin bekletmeden yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci Yarı

54. dakikada ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Sunu'nun çektiği şutta Hopf, meşin yuvarlağı kontrol etti.

69. dakikada sol kanattan Sunu'nun yaptığı ortada Mokhtar'ın uzaklaştıramadığı ve boşta kalan topu son anda Yalçın Ayhan uzaklaştırdı.

78. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya kimse dokunamayınca Hopf meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

81. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Munsy'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

GOL 90. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Erdem Özgenç'in pasında topu alan Kenan Özer'in ceza alanı içi sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.