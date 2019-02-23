Kaymaklı’ya bir darbe de Çetinkaya’dan

Derbide Çetinkaya, zor günler geçiren ve ligde kalma mücadelesi veren Küçük Kaymaklı’yı zorlanmadan farklı mağlup ederek, rakibini ateş çemberinde bıraktı. 10 kişi kaldığı maçı kazanamayan Küçük Kaymaklı’nın 3 puan hasreti, 10 haftaya çıktı

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Fehim Dayı, Cemal Sarı, Burak Mandıralı

ÇETİNKAYA: Cenk, Tunç(Cemal dk. 78, Serkan, Batuhan, Çağdaş, Burak, Ömer(Samet dk. 60), Behiç, Hakan, Ugo(Erhan dk. 70), Amani

K.KAYMAKLI: Raif, Mehmet, Berkem, Bahadır, Muhammed(Mehmet dk. 64) H.Adal, Tamen, Taner(Ramadan dk. 83), Erdoğan(Asare dk. 57), Sercan, E..Bello

GOLLER: Dk. 9 ve 56 Amani, dk. 45 Çağdaş(pen), dk. 51 Hakan(Çetinkaya) Dk. 27 Taner(K.Kaymaklı)

Kırmızı Kart: Dk. 45 Mahmet Koyuncu(K.Kaymaklı)

K-PET Süper Ligin 19. haftasında oynanan Lefkoşa derbisinde Çetinkaya, Küçük Kaymaklı’yı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda konuk etti. Karşılaşmada Çetinkaya rakibini 4-1 mağlup ederek haftayı üç puanla tamamlarken karşılaşmada sarı kırmızılıların gollerini, Çetinkaya’da Çağdaş ve Ugo galibiyette ön plana çıkarlarken, golleri Amani, penaltıdan Çağdaş, Hakan ve Ugo kaydetti. Küçük Kaymaklı’nın tek golü ise Taner’den geldi. Taner , 1-1’den sonra da önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Konuk ekipte ilk devrenin son dakikasında Mehmet Koyuncu kırmızı kart gördü. Çetinkaya aldığı galibiyetle üst sıralara tırmandı.

13 puanda kalan Küçük Kaymaklı iyice korkulu rüya görmeye başladı. Küçük Kaymaklı 4-1’lik farklı mağlubiyet sonrasında, düşme hattına gerileme tehlikesiyle baş başa kaldı. 10 haftadır galip gelemeyen Küçük Kaymaklı düşme tehlikesini fazlasıyla hissetmeye başladı.