Kaymaklı’da güzel günler

Mehmetali Özgürgün yönetiminde çıkışa geçen Küçük Kaymaklı, hakemlerin iyi yönetim gösterdiği maçta Yalova’yı da mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Galibiyete hasret kalan Yalova kötü oynadığı maçı kaybederek, alt sıralarda kaldı

YER: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso

HAKEMLER: Mehmet Malek, Kaan Koday, Ali Akçınar

KÜÇÜK KAYMAKLI: Ali, Berkem, Tuğrul, Uğur, Hüseyin, Turgut Kaan, Konan(DK 27 Ahmet), Franck(DK 44 Erce), Yağış, Yaşar, Yusuf(DK 85 Mete).

YALOVA: İrfan, Hasip(DK 13 Veli), Tayfun, Reşat, Mahmut, Edis(DK 46 Batshı), Uche, Buğra(DK 82 Ali Karayel), Ali Azouz, Cemal, Selçuk.

GOLLER: DK 14 Konan, DK 63,79 Uğur(Küçük Kaymaklı).

K-Pet Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Küçük Kaymaklı ile Yalova, Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı'nda karşı karşıya kaldı. Mücadele ev sahibi Küçük Kaymaklı'nın 3-0 üstünlüğünde sonuçlandı.

Küçük Kaymaklı'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Konan, 63 ve 78. dakikalarda ise Uğur Gök kaydetti.

Bu galibiyetle Küçük Kaymaklı puanını 37'ye yükseltirken Yalova 21 puanda kaldı.

2.DK: Gelişen ev sahibi Küçük Kaymaklı atağında Uğur’un ceza alanı dışından yaptığı vuruş direğin üzerinden auta gitti.

14.DK: Gelişen Küçük Kaymaklı atağında Yalova savunmasının uzaklaştıramadığı topu Konan filelere gönderdi.1-0

30.DK: Gelişen Küçük Kaymaklı atağında Yalova savunmasının arkasına atılan topta Uğur’un kaleci İrfan’ın üzerinden aşırttığı top direğin dibinden dışarı gitti.

45+4.DK: Sağ kanattan gelişen Yalova atağında yapılan ortada ceza alanı içerisinde Ali Azouz’un kafa vuruşunu kaleci Ali güzel önledi.

53.DK: Gelişen Yalova atağında Küçük Kaymaklı ceza alanı içerisinde oluşan pozisyonda Ali Azouz’un vuruşunu kaleci Ali Duvarcı sonrasında ise savunma önledi.

57.DK: Bir başka Yalova atağında soldan yapılan ortada Ali Azouz’un kafa vuruşu üstten auta gitti.

63.DK: Gelişen Küçük Kaymaklı atağında Yalova savunmasının arkasına atılan uzun topta Uğur’un ceza alanı içerisine girer girmez yaptığı vuruş filelere gitti.2-0

68.DK: Sol kanattan gelişen Küçük Kaymaklı atağında Uğur’un ortasında savunmadan seken topta boş pozisyonda Yusuf’un kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

74.DK: Küçük Kaymaklı takımının kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı dışına açılan topa Yağış’ın yaptığı sert vuruş direğin üzerinden az farkla auta gitti.

76.DK: Gelişen Küçük Kaymaklı kontra atağında Yusuf Özbahar’ın yaptığı vuruşu kaleci İrfan önledi.

79.DK: Gelişen bir başka Küçük Kaymaklı kontra atağında Uğur ceza alanına girer girmez yaptığı vuruş sonrası İrfan’ı mağlup ederek farkı üçe çıkardı.3-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Küçük Kaymaklı konuk ettiği Yalova’yı net skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapamış oldu.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)