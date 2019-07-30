Kaymaklı vites büyüttü

Teknik direktör Emre Perçinci nezaretinde haftada altı antrenmanla sezona hazırlanan Kaymaklı tempo artırarak çalışmaların aralıksız sürdürüyor

Necati KÜLAHLILAR

Bu yıl Süper Ligde başarılı olmak isteyen Küçük Kaymaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik direktör Emre Perçinci nezaretinde haftada altı antrenmanla sezona hazırlanan Kaymaklı tempo artırarak çalışmalarını sürdürüyor.

İlk hazırlık maçını 3 Ağustos Cumartesi günü Lefkoşa'da Dumlupınar ile yapacak olan Kaymaklı bir sonraki haftada ise dört hazırlık maçı yapacak. Hazırlıklarla ilgili olarak teknik direktör Emre Perçinci şu açıklamaları yaptı: "Yoğun tempoda çalışıyoruz. Yapacağımız hazırlık maçları bizim kadromuzu belirlememiz açısından belirleyici olacaktır.

Hazırlık maçlarındaki performansımızı görüp 10 Ağustos tarihinde kulüp yönetimine raporumuzu sunarak 20 kişilik kadromuzu belirlemiş olacağız. Tek sıkıntımız Hüseyin Adal'ın sakatlığıdır. O da sakatlığı geçtikten sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Yabancı transferinde titiz davranıyoruz. İyi ve kaliteli yabancı oyuncu almak istiyoruz. Bu konuda da girişimlerimiz sürüyor. Bu dönemde daha zor ve daha ağır bir çalışma yaptığımızın farkındayız. Ama bütün bu çalışmalarımız ligin ilk maçına en iyi şekilde çıkmak için hazırlık oluyor. İyi bir sezon için işi sıkı tutuyoruz."