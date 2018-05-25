Kaygısız, GG’de

Küçük Kaymaklı’nın serbest transfer hakkı bulunan futbolcusu Mehmet Kaygısız, Gençlik Gücü ile anlaştı. Alt yapısından yetiştiği Küçük Kaymaklı’dan ayrılan Mehmet Kaygısız, GG kulüp başkanı Suma Zafer, antrenör Niyazi Göksun ve yönetici Erol Ataöğün’ün bulunduğu ortamda yeşil beyazlı formayı giyerek GG’ye trasnfer oldu.