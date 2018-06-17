banner107
Son şampiyondan
Son şampiyondan "ACI" başlangıç
10 0
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
468 0
Demet’le eğlence bir başka
Demet’le eğlence bir başka
41 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
38 0
Öğrenci kavgasında kan aktı
Öğrenci kavgasında kan aktı
106 0
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
413 0
VAR ve gol çizgisi teknolojisi 'Horoz'u ötürdü
VAR ve gol çizgisi teknolojisi 'Horoz'u ötürdü
83 0
Rimac'ın yeni elektrikli bebeği: Rimac C Two
Rimac'ın yeni elektrikli bebeği: Rimac C Two
87 0
banner82
banner147

Kayalılar, Mağusa'ya dönüyor

banner27

Kayalılar, Mağusa'ya dönüyor
banner137

Koral Bozkurt başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü'nde transfer çalışmaları devam ederken, Orhan, kaleciler Yusuf ve Ufuk'un transferlerinden sonra bu kez Hüseyin Kayalılar, transfer listesine alındı.

Geçmiş sezonlarda da Mağusa Türk Gücü'nde forma giymiş olan Mağusalı tecrübeli futbolcu Hüseyin Kayalılar'ı transfer ederek sağ kanadını güçlendirmeye hedefleyecek olan Mağusa Türk Gücü futbolcu ile prensipte anlaştı.

Hüseyin Kayalılar geçtiğimiz sezon Çetinkaya'da başarılı bir sezon geçirmişti. Bu bölgeye transferi düşünülen bir diğer futbolcu ise Lefke'den Çağrı Kıral idi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.