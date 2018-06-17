Kayalılar, Mağusa'ya dönüyor

Koral Bozkurt başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü'nde transfer çalışmaları devam ederken, Orhan, kaleciler Yusuf ve Ufuk'un transferlerinden sonra bu kez Hüseyin Kayalılar, transfer listesine alındı.

Geçmiş sezonlarda da Mağusa Türk Gücü'nde forma giymiş olan Mağusalı tecrübeli futbolcu Hüseyin Kayalılar'ı transfer ederek sağ kanadını güçlendirmeye hedefleyecek olan Mağusa Türk Gücü futbolcu ile prensipte anlaştı.

Hüseyin Kayalılar geçtiğimiz sezon Çetinkaya'da başarılı bir sezon geçirmişti. Bu bölgeye transferi düşünülen bir diğer futbolcu ise Lefke'den Çağrı Kıral idi.