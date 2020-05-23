Kasım: Biz de insanız

Kasım Tağman, “Ama 2 ay evde oturmuş bir futbolcu, 40 derece sıcaklıkta, 1 ayda maçlara nasıl hazırlanacak? Biz de insanız. Bize 40 derece sıcaklıkta futbol oynatacaklar. Gerçekten yazıktır.” açıklamasını yaptı

Niyazi ERGÜLEN

Futbolumuzun önemli golcülerinden, Lefke’nin kaptanı Kasım Tağman, sezonun kalan 8 maçının oldukça sıcak havalarda oynatılacak olmasına büyük tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kasım Tağman’ın açıklamaları şöyle:

“Ne desem bilemedim. Yazılanları çizilenleri izlerken gerçekten hayranlıkla takip ederim. Ama 2 ay evde oturmuş bir futbolcu, 40 derece sıcaklıkta, 1 ayda maçlara nasıl hazırlanacak? Bu sıcaklarda kimse hızlı yürümek de istemez oynamak da istemez.

Oynama ısrarının sebebi nedir? UEFA baskısı varken iklim şartlarından ve UEFA’nın kriterlerinikarşılayamayacağından lig iptal edilirken,böyle baskısı olmayan biz ısrarla oynatma peşindeyiz. Tamam anlarım büyük yatırımlar var. Büyük paralar harcandı. Ama bu saatten sonra hangi şampiyonluğun tadı olacak? Tribünde kim rahat olacak? Kim yan yana gelip bağırabilecek. Maske ve eldivenle kupa kaldırılacak.

Böyle bir şey olabileceğini kimse tahmin edemezdi. Yüz yılda bir olabilen olay bizi buldu. Yapacak bir şey yok ama biz de insanız.İnat uğruna bize 40 derece sıcaklıkta futbol oynatacaklar.Gerçekten yazıktır.”