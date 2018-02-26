Kartal efsaneyi parçaladı

Yenicami, Çetinkaya’yı kupa çeyrek final maçında olduğu gibi yine mağlup etti. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen kalabalık futbol sever kitlesinin izlediği derbide Yenicami, Çetinkaya’yı adeta dağıtarak 4-0 mağlup edip, 3 puan farkla liderliğini sürdürdü. Yenicami’nin gollerini John Ebuka, Ünal 2 ve John Okoli attı

Yer: Atatürk Stadı Yenicami: Ercan, Oladele, Salih(Hasan), Emin, Mehmet Altın, Ünal(Mehmet Göktaş), Tansel(Bünyamin), Ebuka, Okoli, Behiç, Yasin Çetinkaya: Cenk, Serkan(Tunç), Hüseyin, Abbas, Serhan, Ümitcan, İbrahim, Sercan, Esin (Muammer), David, Eko K-Pet Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Yenicami en yakin takipçisi Cetinkaya'yı 4-0 yenerken, liderligini sürdürdü. Maçın ilk devresi tempolu başlarken, Yenicami rakibine oranla daha etkiliydi. Dk 15 Tansel’in ara pasında John Ebuka sol çaprazdan sert bir şutla topu ters köşeden ağlara gönderdi. 1-0 Dk 35 Okoli – Ünal verkaçında topu önünde bulan günün yıldızı Ünal Kaya, topu güzel bir şutla ağlara gönderdi. 2-0 Dk 38 İbrahim Çıdamlı’nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Abbas kafayla golü attı. Anck Fehim Dayı ön direkte Çetinkaya futbolcularının faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal ederken, Çetinkayalılar buna itiraz ettiler. Dk 45+2 İbrahim Çıdamlı’nın kullandığı frikikten vuruşunda kaleci Ercan topu çeldi. İkinci devre Yenicami’nin etkisinde geçti. Dk 67 Ünal ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0 Dk 69 Salih’in soldan ortasında Tansel’in uçarak kafa vuruşu yan direğe çarpıp dışarı gitti. Dk 77 Yenicami ceza alanında oluşan karambolde Eko topu ağlara gönderdi. Ancak Fehim Dayı yardımcısı Zekai Töre’nin uyarısıyla golü iptal etti. Çetinkayalılar off side kararına yoğun itirazlarda bulundu. Bu dakikada yoğun itirazlarda bulunan Turan Altay, hakem tarafından tribünlere gönderildi. Dk 82’de ise Eko çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Dk 89 Behiç’in harika ara pasına hareketlenen Okoli, kaleci Cenk’i de geçip, futbol hayatının en rahat golünü atıp skoru belirledi. 4-0 Bu sonuçla Yenicami 43 puanla liderliğini sürdürürken, Çetinkaya, 40 puanda kalarak Doğan Türk Birliği’nin gerisinde üçüncülüğe indi. (Foto: Necati KÜLAHLILAR)