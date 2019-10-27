Karşıyaka Mormenekşe’yi evinde morarttı

Karşıyaka, Mormenekşe’yi deplasmanda mağlup ederek geçtiğimiz hafta yaşadığı olumsuzlukların getirdiği moral bozukluğunu üzerinden attıi Mormenekşe ise istikrarsız gidişini sürdürdü

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Necmi Bulut, Fatih Bardakçıoğlu

Mormenekşe: Mehmetsalih, Fetin, Salih, Aykut, Tugay, Ahmet Demir (İrfan), Tacettin, Gökay, Burak, Furkan, Emre(Ahmet Arıtaş)

Karşıyaka: Şiho, Oğuzhan, Bayram, Hüseyin, Mehmet Cigi, Osman (Yakup), Eyüp, Salim(Kadir), Uğur, Olgun, İlhan (Jasim),

Goller: Dk 38 Salim, Dk. 89 Olgun (Karşıyaka), Dk. 51 Fetin (Mormenekşe)

K.Kart: Dk. 89 Burak (Mormenekşe)

İbrahim DALOĞLU

K-Pet 1. Lig’in 7. haftasında orta sıralarda bulunan Mormenekşe ile Karşıyaka arasındaki mücadelenin galibi 2-1’lik skorla deplasman takımı Karşıyaka oldu.

Maçın genelinde Mormenekşe’nin daha baskılı oynadığı karşılamada kontra ataklarla pozisyon bulan Karşıyaka ilk devrede Salim ikinci devrede ise Olgun’un attığı gollerle sahadan galip ayrılarak derin bir nefes aldı.

Maçın ilk devresinde daha atak oynayan ev sahibi olmasına karşın golü bulan konuk Karşıyaka oldu.

Dk. 38 Karşıyaka atağında topla buluşan Salim güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1.

İkinci devrede beraberlik için daha baskılı başlayan Mormenekşe golü de erken buldu.

Dk.51 Mormenekşe’nin sağdan kazandığı köşe atışında Burak’ın ortasında Karşıyaka kalecisi Şiho topu elinden kaçırınca Fetin topu kafayla ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

Dk. 76. Mormenekşe atağında sağ kanattan Emre’nin defans arkasına gönderdiği topla buluşan İrfan kaleciyi geçti ancak çapraz pozisyonda topa iyi vuramayınca defans topa sahip oldu.

Dk. 80 Hızlı gelişen Karşıyaka atağında topla buluşan Eyüp’ün defanstan sıyrılarak hızla topu Jasim’e bıraktı. Müsait pozisyonda ceza sahası önünde topla buluşan Jasim’in şutunda top üst direğe vurarak oyun alanına döndü.

Dk.89 Karşıyaka’nın kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına Mehmet Cigi’nin yaptığı ortaya iyi yükselen Olgun güzel bir vurusuyla topu ağlara göndererek skoru 1-2 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda Mormenekşe’nin çabası beraberlik golünü bulmaya yetmedi.