Karşıyaka kendine geldi

K-PET Birinci Ligin 11. haftasında Ergin Şahdur Stadında Çanakkale'yi mağlup eden Karşıyaka galibiyet hasretini sonlandırırken, sıralamada da rakibinin üzerine çıktı.

Evren Karademir'in yönettiği maça Karşıyaka oldukça etkili başlarken, 25'te golcü Muhammet Savaşçı'nın, 43'te ise antrenör futbolcu Salim tayançlı'nın golleriyle ev sahibi ekip devreyi 2-0 önde tamamladı. Her 2 golde de asistleri deneyimli yıldız Mehmet Gürpınar (Cigi) yaptı.

İkinci devrede skoru korumayı başaran Karşıyaka, bire bir rakibi Çanakkale2yi 2-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.