Karadeniz 61, lige bileniyor

Karadeniz 61 antrenör Vural Köseoğlu yönetiminde haftanın 3 günü yoğun bir tempo içerisinde çalışmalara başlarken, hafta sonlarını hazırlık maçlarıyla değerlendirecek

Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra BTM İkinci Ligekiplerinden Karadeniz 61 de antrenmanlarınabaşladı.

Antrenörleri Vural Köseoğlu yönetiminde haftanın 3 günü yoğun bir tempo içerisinde çalışmalara başlayan Karadeniz 61, hafta sonlarını ise hazırlık maçlarıyla değerlendirecekler.Bordo mavililer, saha antrenmanları öncesinde ise Mağusa ve Kaplıca grubu olarak iki grup halinde kum ve kros antrenmanları gerçekleştirdi.

Tatlısu Sahasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun koyduğu kurallara göre antrenmanlar yapan Karadeniz 61, BTM İkinci Ligin başlama tarihinin açıklanmasını bekliyor.