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KANAL T futbolda başarılıları ödüllendirecek

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KANAL T futbolda başarılıları ödüllendirecek
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2017-2018 futbol sezonunda şampiyon olan ve başarı gösteren takımlar, futbolcular ve hakemlere her yıl olduğu gibi bu yıl da Kanal T tarafından özel ödül veriliyor.

Kanal T’nin geleneksel hale getirdiği ödül töreni Lefkoşa Merit Otel’de 21 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’da başlayacak. Kanal T Spor Sorumlusu İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek ödül töreninde geçmişten günümüze futbola emek veren isimler bir araya gelecekler.

2017-2018 futbol sezonunda şampiyon olanlara, gol krallarına, centilmenlere, hakemlere, teknik adamlara ve Kanal T Spor Servisi tarafından belirlenen isimlere ödülleri takdim edilecek. Geçtiğimiz yıl ilk kez verilen ve büyük ilgi gören gelecek vaat eden isimler özel ödüllerinin de verileceği törene tüm spor kamuoyu davet edildi.

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