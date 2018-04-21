K-Pet Liglerinde günün sonuçları ve yarının programı şöyle:

K-PET SÜPER LİG
Gençlik Gücü-Yenicami: 0-1
Baf Ülkü Yurdu-Doğan Türk Birliği: 2-1
Mağusa Türk Gücü-Yeni Boğaziçi: 4-0
Lefke-Küçük Kaymaklı: 2-1
Türk Ocağı-Binatlı: 1-0
Gençler Birliği-Ozanköy:2-1
Cihangir-Yalova: 3-0
BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP
Mesarya – Kumyalı: 10-1
YARIN
K-PET BİRİNCİ LİG
22 NİSAN PAZAR:
Saat 16.00 Maraş Stadı: Maraş-Gönyeli (Turgay Misk)
Saat 16.00 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Esentepe (Mustafa Öztugay)
Saat 16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Lapta (Osman Küçük)
Saat 16.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Mormenekşe (Fehim Dayı)
Saat 16.00 Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Göçmenköy (Serkan Durmaz)
Saat 16.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Çanakkale (Hakan Muhtaroğlu)
Saat 16.00 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Görneç (Serhan Şimşek)
Saat 16.00 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Doğancı (Serdar Bilgimer)
BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP
SAAT: 16:00
Dörtyol Sahası: Yıldırım - Vadili (Ali Karahasan)
Rauf R D Stadı: Tatlısu Seracılar - Dörtyol (Serkan Başkaya)
Gaziköy Sahası: Gaziköy - Geçitkale (Fatih Bardakçıoğlu)
14 Ağustos Sahası: Serdarlı - Dipkarpaz (Cemal Sarı
BTM 1. BEYAZ GRUP
22 NİSAN PAZAR
SAAT: 16:00
Orhan Dural Stadı: Karaoğlanoğlu - Düzkaya (Hüseyin Özkan)
Ergin Cemal Şahdur Sahası: Karşıyaka - Ortaköy (Ferhat Tuna)
Denizli Stadı: Denizli - Aydınköy (Kaan Koday)
Dr. Ali Özsoy Stadı: Tatlısu - Yılmazköy (Olgun Canik)
K-PET SÜPER LİG
23 NİSAN PAZARTESİ:
Saat 19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Merit Alsancak Yeşilova (Emre Öztaşlı)