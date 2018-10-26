K-PET Ligleri’nde altıncı hafta maçlarında alınan sonuç ve haftanın programı şöyle:

K-PET Süper Lig
Lefke – Çetinkaya: 5-2
27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
Yenicami – GHE, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Doğan Türk Birliği – GG, Mete Adanır Stadı, Mustafa Öztugay
Cihangir – Gönyeli, Cihangir Stadı, Serhan Şimşek
28 Ekim Pazar, Saat 14:30
Küçük Kaymaklı – Binatlı, Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu
BÜY – Esentepe, Üner Berkalp Stadı, Serkan Durmaz
M.A Yeşilova – TOL, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Mehmet Sezener
29 Ekim Pazartesi, Saat 18:00
MTG – Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, Osman Özpaşa
K-PET Birinci Lig
27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar, Mustafa Özkayım Stadı, Emre Öztaşlı
Yalova – Karşıyaka, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı, Ali Özer
Göçmenköy Maraş, Göçmenköy Stadı, Hüseyin Özkan
Akova – Hamitköy, Eray Vudalı Stadı , Kerem Eran
28 Ekim Pazar, Saat 14:30
Mesarya – Değirmenlik, Dörtyol Stadı, Osman Küçük
Düzkaya – Bostancı Bağcıl, Nihat Bağcıer Stadı, Turgay Misk
Çanakkale – Mormenekşe, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Doğancı – Yeni Boğaziçi, 16 Ağustos Stadı Stadı, Evren Karademir