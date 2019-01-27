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Junior, Esentepe'nin yüzünü güldürdü

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Esentepe, Karşıyaka karşısında birçok gol pozisyonunu cömertçe harcarken, Junior 'ın golüyle rakibini elemeyi başardı

Junior, Esentepe'nin yüzünü güldürdü
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Yer: Erdal Barut Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Nejmi Bulut, Halil Erdem Canaloğlu

Esentepe: Onur, Şahin, Yakup(Muhammed), Efosa, Kağan, Uğurcan, Mahmut(Hüseyin), Hasan, Ahmet, Sane, Junior

Karşıyaka: Şahin, Olgun(Osman Seyhan), Mustafa, Eyüp, Mehmet (Mustafa Mısırlısoy), Bayram, Barış, Ertu, Osman, Hüseyin(Okan), Ayhan

Kıbrıs Kupası 1. turunda K-PET Süper Lig ekibi Esentepe, konuk ettiği K-PET 1. Lig ekibi Karşıyaka karşısında zorlanmasına rağmen 1-0 galip gelerek 2. tura yükseldi.

Esentepe, Karşıyaka karşısında birçok gol pozisyonunu cömertçe harcarken, Junior 'ın golüyle rakibini elemeyi başardı. Özellikle Junior ve Kağan birçok pozisyona girmelerine rağmen, Karşıyaka kalecisi Şahin, başarılı kurtarışlarla rakibine gol şansı tanımadı. Junior'ın 89. dakikadaki golüne engel olamayan Karşıyaka ise dirençli futbolu ile dikkat çekti. Karşıyaka antrenörü Orçun Volkan maçta hakem tarafından oyundan atıldı.

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