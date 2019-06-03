İngiltere’den Afrika’ya uzanan bir Kıbrıslı Türk’ün başarı hikâyesi

İngiltere’deki Kıbrıslı Türk toplumu, İngiltere’de Police FC, Banbury, Walthamforest FC, Norwich, West Ham United, Watford FC, Braintree Town UK, gibi birçok takıma teknik direktörlük yapan Hasan Oktay Minci, koçluk yaptığı Gor Mahia takımını, Kenya Premier Ligi şampiyonu yaparak, İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler’i gururlandırdı

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk toplumunun yakından tanıdığı futbol koçu Hasan Oktay Minci, yıllardır gösterdiği başarılara Kenya’da bir yenisini daha ekledi.

Uzun yıllardır İngiltere’de farklı takımlara koçluk yapan Hasan Oktay Minci’nin, 2018-2019 sezonunda koçluk yaptığı Gor Mahia takımı, Kenya Premier Liginde şampiyon oldu.

Yıllardır farklı takımlara büyük başarılar kazandıran Oktay, Kenya Premier Lig’de oynayan Gor Mohia takımını listenin alt sıralarından alarak sezonun bitmesine üç maç kala şampiyon yaptı. Police FC, Banbury FC, Walthamforest FC UK, Norwich, West Ham United, Watford FC, Braintree Town UK, gibi birçok takıma koçluk ve teknik direktörlük yapan Oktay, UEFA ‘A’ futbol koçluğu ile 25 yıldır futbol takımlarına başarılar kazandırmaya devam ediyor.

Türkiye’deki bazı futbol kulüplerinden çeşitli teklifler alan Minci, önümüzdeki dönemlerde Türkiye’deki kulüplere başarılar kazandırmak istediğini belirtiyor.

Londra’da uzun 20 sene boyunca futbola üç kuşak yetiştiren Enver Kalkan, Minci ile birlikte çalıştıklarını ve Minci için Türkiye’deki kulüplerle olan iletişime devam ettiklerini aktardı. Kalkan, Minci’nin başarılarla dolu bir hikayesi olduğunu ve geçirdikleri sezonda Kenya’daki başarısı ile İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk toplumunu gururlandırdığını söyledi.